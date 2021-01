Cyberpunk 2077 Borat Edition è l'ultima meravigliosamente folle creatura della rete (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cyberpunk 2077 sta appassionando milioni di giocatori e allo stesso tempo sta facendo discutere ma pochi possono negare che Night City sia in grado di regalare scorci assolutamente imperdibili e tante chicche tutte da scoprire. C'è chi però non ne ha mai abbastanza. Tra le folli creazioni della rete in tema Cyberpunk 2077 troviamo anche lo strambo crossover denominato Borat 2077. Insomma, diverse scene di Borat: Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan mixate all'universo di Cyberpunk danno vita a qualcosa di a dir poco folle. Il personaggio ideato e interpretato dal genio comico e satirico di Sacha Baron Cohen si avventura per le strade di Night ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 gennaio 2021)sta appassionando milioni di giocatori e allo stesso tempo sta facendo discutere ma pochi possono negare che Night City sia in grado di regalare scorci assolutamente imperdibili e tante chicche tutte da scoprire. C'è chi però non ne ha mai abbastanza. Tra le folli creazioniin tematroviamo anche lo strambo crossover denominato. Insomma, diverse scene di: Studio culturale sull'America a beneficiogloriosa nazione del Kazakistan mixate all'universo didanno vita a qualcosa di a dir poco. Il personaggio ideato e interpretato dal genio comico e satirico di Sacha Baron Cohen si avventura per le strade di Night ...

Advertising

Eurogamer_it : Borat a spasso per Night City? Dove dobbiamo firmare? #Cyberpunk2077 #Borat - IGNitalia : Il Cyberpunk non è un genere ristretto o univoco, ma presenta al suo interno una varietà di opzioni e caratteristic… - Asgard_Hydra : Le migliori auto di Cyberpunk 2077 - EclecticFirst : Ho beccato spoiler di Cyberpunk 2077 in una discussione su FB su Final Fantasy VII Remake sotto un post sponsorizza… -