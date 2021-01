Coronavirus, Giani: «313 positivi in Toscana, oggi 4 gennaio» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono 313 i nuovi casi positivi Covid in Toscana, oggi 4 gennaio, su 5.210 tamponi molecolari e 688 test rapidi effettuati. Lo rende noto Eugenio Giani, presidente della Regione, sulla sua pagina Facebook Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono 313 i nuovi casiCovid in, su 5.210 tamponi molecolari e 688 test rapidi effettuati. Lo rende noto Eugenio, presidente della Regione, sulla sua pagina Facebook

