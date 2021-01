'Clamoroso, Spalletti nuovo ct del Cile? È tra i candidati per sostituire Rueda' (Di lunedì 4 gennaio 2021) SANTIAGO DEL Cile (Cile) - Luciano Spalletti potrebbe presto tornare su una panchina: quella della nazionale Cilena . La federazione (Anfp) sta infatti cercando il sostituto di Reinaldo Rueda , a un ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 gennaio 2021) SANTIAGO DEL) - Lucianopotrebbe presto tornare su una panchina: quella della nazionalena . La federazione (Anfp) sta infatti cercando il sostituto di Reinaldo, a un ...

Advertising

sportli26181512 : 'Clamoroso, Spalletti nuovo ct del Cile? È tra i candidati per sostituire Rueda': Secondo i media sudamericani, il… - mitrandirr : RT @Eurosport_IT: Luciano Spalletti torna in panchina? Il Cile ci prova! ?????? #Spalletti | #Cile - pauldeb891 : RT @Eurosport_IT: Luciano Spalletti torna in panchina? Il Cile ci prova! ?????? #Spalletti | #Cile - Eurosport_IT : Luciano Spalletti torna in panchina? Il Cile ci prova! ?????? #Spalletti | #Cile - cmercatoweb : ????Pazza idea #Spalletti: il tecnico è pronto al clamoroso ritorno in panchina! -