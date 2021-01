Capodanno con 120 ospiti, il gestore dell'hotel sul Garda: 'L'ho fatto per sopravvivere' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Hanno fatto discutere le immagini sui social di una festa di Capodanno in un resort di lusso di Padenghe, sul Lago di Garda , nel Bresciano. Gente che ballava senza mascherine, brindisi e musica. A '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 gennaio 2021) Hannodiscutere le immagini sui social di una festa diin un resort di lusso di Padenghe, sul Lago di, nel Bresciano. Gente che ballava senza mascherine, brindisi e musica. A '...

Hanno fatto discutere le immagini sui social di una festa di Capodanno in un resort di lusso di Padenghe, sul Lago di Garda, nel Bresciano. Gente che ballava senza mascherine, brindisi e musica. A ...

superati nel Mondo 85 mln di contagi e quasi 2 mln di decessi 4 Gennaio 2021 Gioia Tauro (RC), nella notte di Capodanno arrestato marocchino per tentato furto di autovettura 4 Gennaio 2021 Napoli.

