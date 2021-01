Bridgerton muta per il politically correct? La regina Carlotta ha la pelle scura - (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mariangela Garofano Il 25 dicembre è uscita la serie Bridgerton, saga romantica ambientata nella Londra della prima metà dell'Ottocento, che sta avendo un grande successo Grande successo per la nuova serie Netflix Bridgerton. Saga romantica, ambientata nella Londra Regency della prima metà dell’Ottocento, Bridgerton vede tra i suoi protagonisti la regina Carlotta, consorte di re Giorgio III. E proprio Carlotta ha destato più di un interrogativo, perché nella serie la sovrana inglese viene interpretata da un’attrice di colore, Golda Rosheuvel. Sarà l'ennesimo tentativo politically correct, o per meglio dire “colour blind”, cioè di assegnare i ruoli senza tener conto del reale colore della pelle degli attori? Come si ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mariangela Garofano Il 25 dicembre è uscita la serie, saga romantica ambientata nella Londra della prima metà dell'Ottocento, che sta avendo un grande successo Grande successo per la nuova serie Netflix. Saga romantica, ambientata nella Londra Regency della prima metà dell’Ottocento,vede tra i suoi protagonisti la, consorte di re Giorgio III. E proprioha destato più di un interrogativo, perché nella serie la sovrana inglese viene interpretata da un’attrice di colore, Golda Rosheuvel. Sarà l'ennesimo tentativo, o per meglio dire “colour blind”, cioè di assegnare i ruoli senza tener conto del reale colore delladegli attori? Come si ...

Advertising

wonderlandH_ : @ElektraOnMars per me è stato lo stesso ?? così come si parlava dei capelli castani di Daphne e io la immaginavo bio… - sharinglove__ : I costumi sono meravigliosi, la storia ha tutti quei clichè romantici che non possono che piacermi CHE DIRE io muta… - the_rollyjoger : Comunque raga cioè avete capito ZITTA ZITTA MUTA MUTA ERA LEI #Bridgerton -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton muta Bridgerton, anticipazioni e immagini della serie Netflix targata Shondaland Zerkalo Bridgerton muta per il politically correct? La regina Carlotta ha la pelle scura

Il 25 dicembre è uscita la serie Bridgerton, saga romantica ambientata nella Londra della prima metà dell'Ottocento, che sta avendo un grande successo ...

Il 25 dicembre è uscita la serie Bridgerton, saga romantica ambientata nella Londra della prima metà dell'Ottocento, che sta avendo un grande successo ...