Bianca Guaccero, la canotta va sempre più su: “Vi aspetto” – FOTO (Di lunedì 4 gennaio 2021) Bianca Guaccero attraverso i canali Instagram dà appuntamento a tutti i suoi fan per oggi pomeriggio. L’attrice sarà presente su Rai Due e spera nella “svolta”. Bianca Guaccero si appresta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 4 gennaio 2021)attraverso i canali Instagram dà appuntamento a tutti i suoi fan per oggi pomeriggio. L’attrice sarà presente su Rai Due e spera nella “svolta”.si appresta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

DettoFattoRai2 : ?? Correva l'anno 2014 e @bianca_guaccero incontrava #SophiaLoren ?? 'Ero paralizzata, la vedevo come un sogno! Mi so… - infoitcultura : Bianca Guaccero non molla: pronta per il ritorno di “Detto Fatto” - infoitcultura : Bianca Guaccero ritorna in onda: Detto Fatto 2021 riparte con delle novità - TvCircle1 : @ziogregorin_ Bianca Guaccero ne semi-balla ancora qualche secondo, e la voce della sigla è la sua! - zazoomblog : Bianca Guaccero: in arrivo nuovi cambiamenti nel programma Detto Fatto - #Bianca #Guaccero: #arrivo #nuovi -