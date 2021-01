Verona | i convocati di Juric | buone notizie | torna Kalinic

(Di domenica 3 gennaio 2021) Il tecnico delIvanha pubblicato la lista deiper la gara di questo pomeriggio contro lo Spezia. La lista completa Il tecnico delIvanha pubblicato la lista deiper la gara di questo pomeriggio contro lo Spezia. La notizia più importante riguarda il ritorno di Nikola, al rientro dopo l’infortunio al bicipite femorale che gli ha fatto saltare le ultime sei partite dei rossoblu. ? Ecco i 2??4??di mister #per #Spezia??#Dai#SerieATIM #lastoriAcontinuA pic.twitter.com/QQ7wphtiR5 — HellasFC (@HellasFC) January 3, 2021 Leggi su Calcionews24.com

HellasLive : #SpeziaVerona, i gialloblù convocati di Juric - zazoomblog : Spezia-Verona Probabili formazioni Convocati Precedenti e curiosità - #Spezia-Verona #Probabili #formazioni - solodax : RT @Fabio_Martini_: @solodax @OmbraSenza @LucaMarelli72 Lo ha no tenuto fuori perché è venuto un dubbio legittimo. Hanno chiesto ma la lega… - Fabio_Martini_ : @solodax @OmbraSenza @LucaMarelli72 Lo ha no tenuto fuori perché è venuto un dubbio legittimo. Hanno chiesto ma la… - TuttoFanta : ?Report #VERONA: ?Contro lo Spezia ci saranno #Lovato e #Dawidowicz. ?#Kalinic prova ad esserci nella lista dei co… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona convocati

Questi i giocatori chiamati da Ivan Juric per la partita con lo Spezia, al via alle 15 allo stadio Picco. 1 Silvestri 3 Dimarco 4 Veloso 5 Faraoni 6 Lovato 7 Barák 8 Lazovic 9 Salcedo 13 Udogie 14 Ili ...Pirlo, che ritrova De Ligt, pensa a qualche cambio. Lo sloveno in campo dal 1' col Sassuolo, rossoneri con Leao centravanti ...