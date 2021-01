Vaccinazioni anti Covid, l'Asp accelera: in dieci ore incremento del 140% (Di domenica 3 gennaio 2021) Coronavirus, Mattarella: 'Vaccinarsi è un dovere e io lo farò appena possibile' 1 gennaio 2021 Coronavirus, le Vaccinazioni proseguono 1 gennaio 2021 Asp di Palermo, più di mille operatori sanitari ... Leggi su palermotoday (Di domenica 3 gennaio 2021) Coronavirus, Mattarella: 'Vaccinarsi è un dovere e io lo farò appena possibile' 1 gennaio 2021 Coronavirus, leproseguono 1 gennaio 2021 Asp di Palermo, più di mille operatori sanitari ...

RegioneLazio : #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #1gennaio, effettuate 11210 vaccinazioni. Su - Agenzia_Ansa : Ricciardi, misure anti-covid resteranno per tutto il 2021. 'Nonostante le vaccinazioni, ma avremo meno morti e mala… - marattin : Come ogni giorno, ecco i dati aggiornati sulle vaccinazioni anti-COVID nel mondo (sia in numero assoluto che in per… - astigov : #Vaccino anti #Covid_19: 2910 le persone vaccinate oggi in #Piemonte, il totale sale a 12629… - ilcomizio : VACCINO ANTI-COVID, ORDINE DEI MEDICI: 'POSSIBILE RADIAZIONE PER I CAMICI NO VAX' #COVID19 #vaccinazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni anti Vaccinazioni anti Covid, l'Asp accelera: in dieci ore incremento del 140% PalermoToday Vaccinazioni anti covid a rilento anche in Umbria

Nonostante la nostre regione sia tra quelle con una percentuale maggiore, sono ancora troppo poche le vaccinazioni effettuate ...

Coronavirus: 3 nuovi decessi in Trentino, altri 5 in Alto Adige, proseguono vaccinazioni

La situazione aggiornata in Trentino Alto Adige. Trento/Bolzano – Circa 3000 tamponi, 93 nuovi positivi al molecolare, 183 all’antigenico, 3 decessi, 44 ricoverati in rianimaz ...

Nonostante la nostre regione sia tra quelle con una percentuale maggiore, sono ancora troppo poche le vaccinazioni effettuate ...La situazione aggiornata in Trentino Alto Adige. Trento/Bolzano – Circa 3000 tamponi, 93 nuovi positivi al molecolare, 183 all’antigenico, 3 decessi, 44 ricoverati in rianimaz ...