Tutti gli amori di Sandra Milo e Fellini | “L’ho amato tantissimo”

Sandra Milo ha avuto molti grandi amori nella sua vita. È stata sposata quattro volte e ha dato alla luce tre figli, ma ha intessuto molte più relazioni sentimentali, come quella con il regista Federico Fellini: "Era meraviglioso, sapeva leggere nell'animo della gente. L'ho amato tantissimo". All'epoca erano entrambi sposati, ma hanno vissuto comunque uno splendido flirt: "A volte i grandi sentimenti ti colpiscono in maniera così violenta che non ti puoi ribellare, non valgono le ragioni. Non sei tu che hai l'amore, è l'amore che si impossessa di te". L'incontro con Fellini a Cinecittà fu determinante come racconta a Il Corriere. «8½ fu un tiro del destino. In quel periodo mi ero ritirata dal cinema. Dopo Vanina Vanini, diretto da Rossellini, che ...

