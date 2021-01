Sonia Lorenzini svela cosa è successo con Andrea Damante (Di domenica 3 gennaio 2021) Per molti ritenuta responsabile della prima crisi d’amore di Giulia De Lellis e Andrea Damante, Sonia Lorenzini ha spiegato in diretta Instagram a Chi Magazine che ruolo ha avuto tra i due ex fidanzati. Secondo alcuni rumors Sonia ebbe un flirt con Andrea mentre Giulia si trovava nella casa del GFVIP, un pettegolezzo creduto dall’ex corteggiatrice tanto che da lì a poco lasciò Andrea e mise nero su bianco cosa fosse successo scrivendo il libro campione di vendita “Le corna stanno bene su tutto”. Dopo qualche anno Sonia Lorenzini, tornata ad interessare il pubblico per la sua recente seppur breve partecipazione al GFVIP, ha rivelato di non essere stata lei la causa della rottura di ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Per molti ritenuta responsabile della prima crisi d’amore di Giulia De Lellis eha spiegato in diretta Instagram a Chi Magazine che ruolo ha avuto tra i due ex fidanzati. Secondo alcuni rumorsebbe un flirt conmentre Giulia si trovava nella casa del GFVIP, un pettegolezzo creduto dall’ex corteggiatrice tanto che da lì a poco lasciòe mise nero su biancofossescrivendo il libro campione di vendita “Le corna stanno bene su tutto”. Dopo qualche anno, tornata ad interessare il pubblico per la sua recente seppur breve partecipazione al GFVIP, ha rivelato di non essere stata lei la causa della rottura di ...

