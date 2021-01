(Di domenica 3 gennaio 2021) La legge di Bilancioha introdotto una importante novità sul dimensionamento scolastico, materia della quale si comincerà a parlare già dai primi giorni del mese di gennaio, con operazioni propedeutiche alla formazione degli organici per il prossimo anno scolastico. L'articolo .

matteosalvinimi : Le liti nel governo e nella maggioranza non mi appassionano. Noi ci stiamo occupando anche oggi di salute, lavoro,… - orizzontescuola : Scuola, nel 2021 diminuiscono le reggenze. Più assunzioni di Dirigenti Scolastici e DSGA, le nuove norme - sumeeens : a volte, ancora dopo 2 anni,mi sveglio nel pieno della notte e rivivo la mia maturità, poi dicono che la scuola non ti segna - infoitinterno : Scuola, nel Lazio oltre 10mila studenti contagiati: «Uno su quattro alle superiori» - _kuroonavirus : @Taedpool_ @Thymetaus il mio progetto di scuola sui queen sulla scrivania: ???? le mie due loro magliette: ???? 283737… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nel

"Abbiamo sollecitato il ministero dell’Istruzione per il mancato pagamento dello stipendio di tanti insegnanti e personale ATA assunti con contratto Covid.Il professore: "Zona rossa per tutti anche dopo il 6 gennaio e fino al vaccino". Stop alle deroghe concesse per le feste. La curva rallenta troppo lentamente ...