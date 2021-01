Osimhen chiede scusa: «Ho sbagliato ad andare in Nigeria e partecipare alla festa» (Di domenica 3 gennaio 2021) Victor Osimhen ha chiesto scusa tramite una storia Instagram dopo le polemiche che l’hanno investito negli ultimi giorni Victor Osimhen fa marcia indietro e chiede scusa a tutti per il suo comportamento durante le vacanze di Natale. Questo il messaggio del Nigeriano tramite il suo profilo Instagram. «Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra e ai tifosi». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Victorha chiestotramite una storia Instagram dopo le polemiche che l’hanno investito negli ultimi giorni Victorfa marcia indietro ea tutti per il suo comportamento durante le vacanze di Natale. Questo il messaggio delno tramite il suo profilo Instagram. «Mi dispiace per quanto è accaduto. Hoadinin questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Hoa sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedosocietà, al mister,squadra e ai tifosi». Leggi su ...

