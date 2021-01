Neve in Garfagnana, aziende agricole isolate. Tecnici Enel al lavoro (Di domenica 3 gennaio 2021) Lucca , 3 gennaio 2021 " aziende agricole isolate , stalle sepolte dalla Neve , tubi di abbeveramento congelati e tanti disagi per l'agricoltura della Garfagnana e Media Valle del Serchio. La ... Leggi su lanazione (Di domenica 3 gennaio 2021) Lucca , 3 gennaio 2021 ", stalle sepolte dalla, tubi di abbeveramento congelati e tanti disagi per l'agricoltura dellae Media Valle del Serchio. La ...

RaiNews : In Veneto la nevicata eccezionale ha reso impraticabili diverse strade e isolato alcune contrade #maltempo - anesalete : RT @tg2rai: Il #maltempo continua a sferzare l'Italia. Allerta #neve in diverse regioni del nord. In Toscana, disagi in Garfagnana. Forti m… - tg2rai : Il #maltempo continua a sferzare l'Italia. Allerta #neve in diverse regioni del nord. In Toscana, disagi in Garfagn… - RobSor4 : RT @RaiNews: In Veneto la nevicata eccezionale ha reso impraticabili diverse strade e isolato alcune contrade #maltempo - DANI56 : RT @RaiNews: In Veneto la nevicata eccezionale ha reso impraticabili diverse strade e isolato alcune contrade #maltempo -