Juventus-Udinese 4-1, Pirlo: “Cresciuti nel secondo tempo. Sul mercato cerchiamo un attaccante” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Non è stata la miglior Juventus, venivamo da una brutta sconfitta. All’inizio eravamo un po’ timorosi e un po’ paurosi per gli attacchi in profondità dei loro attaccanti. L’inizio è stato un po’ timoroso, poi pian piano siamo Cresciuti e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Morata? Non credo possa recuperare per mercoledì”. Lo ha detto Andrea Pirlo al termine di Juventus-Udinese 4-1, match che ha visto i padroni di casa tornare a vincere dopo la brutta sconfitta di fine anno contro la Fiorentina. Pirlo si gode il ritorno al gol di Dybala che può essere un’iniezione di fiducia in vista delle prossime sfide: “Noi abbiamo bisogno di lui, lui ha bisogno di noi, ha lavorato benissimo. Stava molto meglio fisicamente, si è impegnato tutta la gara, ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Non è stata la miglior, venivamo da una brutta sconfitta. All’inizio eravamo un po’ timorosi e un po’ paurosi per gli attacchi in profondità dei loro attaccanti. L’inizio è stato un po’ timoroso, poi pian piano siamoe nelabbiamo fatto meglio. Morata? Non credo possa recuperare per mercoledì”. Lo ha detto Andreaal termine di4-1, match che ha visto i padroni di casa tornare a vincere dopo la brutta sconfitta di fine anno contro la Fiorentina.si gode il ritorno al gol di Dybala che può essere un’iniezione di fiducia in vista delle prossime sfide: “Noi abbiamo bisogno di lui, lui ha bisogno di noi, ha lavorato benissimo. Stava molto meglio fisicamente, si è impegnato tutta la gara, ...

juventusfc : Il vostro preferito? ? #?JuveUdinese, TOP 5 GOALS! - ZZiliani : BUFERA #RABIOT. La #Juventus non lo ha convocato nel dubbio che la sua squalifica non sia ancora stata scontata ma… - UEFAcom_it : ?? La #Juventus piega 4?-1? l'#Udinese con la doppietta di Cristiano #Ronaldo e i gol di #Chiesa e #Dybala ? ?? Il… - _SiGonfiaLaRete : Juventus-Udinese 4-1: doppietta più assist per Cristiano Ronaldo, a segno anche Dybala ?? - SouzaEluam : RT @Corriere: Juventus-Udinese 4-1, a segno Ronaldo, Chiesa e Dybala -