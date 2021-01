Juve Udinese 0-0 LIVE: primo tiro di Ronaldo (Di domenica 3 gennaio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’ “Allianz Stadium”, Juve e Udinese si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Udinese 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match dello Stadium 4? tiro Ronaldo – primo squillo dell’olandese che si accentra e calcia dal perimetro. Non lontano dalla porta di Musso 6? De Maio duro su Dybala – Intervento in netto ritardo da giallo. Giacomelli non lo ammonisce Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juve Udinese ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match dello Stadium 4?squillo dell’olandese che si accentra e calcia dal perimetro. Non lontano dalla porta di Musso 6? De Maio duro su Dybala – Intervento in netto ritardo da giallo. Giacomelli non lo ammonisce Migliore in campo: al termine deltempo PAGELLE...

juventusfc : Il vostro preferito? ? #?JuveUdinese, TOP 5 GOALS! - forumJuventus : Risentimento per Morata: non convocato per #JuveUdinese ? - GoalItalia : Giallo sulla squalifica di Rabiot ? La Juve non vuole correre rischi: out contro l'Udinese ? - Fueledbyarts : @aliali4592 Juve/Udinese - junews24com : Juve-Udinese: presenza importante in tribuna ad assistere al match - -