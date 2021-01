“Io muoio” | la sconvolgente rivelazione di Paolo Fox

Leggi su chenews

(Di domenica 3 gennaio 2021)Fox lache ha lasciato i suoi fan senza parole, ecco cosa è successo al noto astrologo e come è cambiata la sua vita.Fox Fonte Foto InstagramQuesto pomeriggio torna una nuova puntata di Domenica In, ospite del talk di Mara Venier ancheFox, lo straordinario astrologo molto amato dagli appassionati dell’oroscopo. Le curiosità su di lui sono molte, a cominciare dal suo vero nome che non è mai stato rivelato. Sappiamo tuttavia che è nato a Roma il 5 febbraio del 1961, sotto il segno dell’acquario. Non troppo tempo fa ha svelato un evento drammatico della sua vita che avrebbe potuto finire molto male e a seguito del quale ha sviluppato una paura. LEGGI ANCHE>>>I Fatti Vostri, paura perFox: “Non ce la fa” LEGGI ...