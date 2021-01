Inter-Crotone | le formazioni ufficiali

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ecco le scelte definitive di Conte e Stroppa per, anticipo della 15 giornata di Serie A 2020-21:(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro.(3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Riviere, Messias. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Sono ufficiali le formazioni del lunch match della quindicesima giornata tra Inter e Crotone. Tutto confermato, nell'undici scelto da Antonio Conte per la sua Inter contro il Crotone. Difesa confermat ...Fuori casa il Crotone ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). In casa l'Inter ha fatto 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Inter - Crotone è valevole per la giornata ...