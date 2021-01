Guillermo Mariotto fuori dalla giuria de”Il Cantante Mascherato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 gennaio 2021) Lo stilistanon farà più parte dellanel programma “Il” nella sua seconda edizione che andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dal 29 gennaio per cinque puntate totali. Lo ha deciso Milly Carlucci che è la conduttrice e direttore artistico del programma. La decisione di Milly Carlucci sembra essere confermata. La conduttrice nonché direttore artistico dei suoi programmi “Ballando con le stelle” e “Il” non confermerànella schiera della. Questa esclusione è dovuta alle esternazioni e alle troppe offese di cui si è reso protagonista il noto stilista sudamericano. A tali comportamenti di...