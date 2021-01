Greta Thunberg compie 18 anni: “Avere figli non è da egoisti. Il problema non sono le persone, ma come si comportano” (Di domenica 3 gennaio 2021) compie 18 anni Greta Thunberg e come regalo di compleanno, confida in una video-intervista al Sunday Times, vorrebbe che aumentassero nel mondo le persone che fanno di più per aiutare il pianeta. “Ma anche dei fari nuovi per la bicicletta mi farebbero piacere: in Svezia fa buio molto presto”. Vestiti nuovi invece non sarebbero un regalo gradito: “Conosco gente che ne ha quindi chiederò di prenderli in prestito o di darmi qualcosa di cui non ha più bisogno. Nello scenario peggiore, penso che li comprerei usati”. La giornalista del Sunday Times che l’ha intervistata, racconta di essersi trovata di fronte non più la Greta dalle lunghe trecce alla ‘Pippi calze lunghe’, che ha dato vita al movimento del Fridays for Future, ma una ragazza dal viso più maturo e con i capelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021)18regalo di compleanno, confida in una video-intervista al Sunday Times, vorrebbe che aumentassero nel mondo leche fanno di più per aiutare il pianeta. “Ma anche dei fari nuovi per la bicicletta mi farebbero piacere: in Svezia fa buio molto presto”. Vestiti nuovi invece non sarebbero un regalo gradito: “Conosco gente che ne ha quindi chiederò di prenderli in prestito o di darmi qualcosa di cui non ha più bisogno. Nello scenario peggiore, penso che li comprerei usati”. La giornalista del Sunday Times che l’ha intervistata, racconta di essersi trovata di fronte non più ladalle lunghe trecce alla ‘Pippi calze lunghe’, che ha dato vita al movimento del Fridays for Future, ma una ragazza dal viso più maturo e con i capelli ...

