Gazzetta: De Laurentiis vuole dare l'esempio, Osimhen rischia una multa da 200mila euro "Il sincero pentimento di Victor Osimhen non gli risparmierà una multa salata". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, raccontando che l'attaccante nigeriano ha provato a spiegare ai dirigenti del Napoli i video imbarazzanti che lo ritraggono alla sua festa di compleanno "raccontando di una festa a sorpresa, di cui non era a conoscenza". Ma è difficile spiegare come mai non indossasse neanche la mascherina. E' questo che al presidente De Laurentiis non è andato giù. "Ed è proprio questo che De Laurentiis non può perdonare, anche per dare l'esempio a una squadra che nella scorsa primavera restò sempre in sede durante il lockdown senza mai tornare nei propri luoghi di provenienza". Victor era stato autorizzato dalla società a recarsi in Nigeria ma avrebbe dovuto fare ...

