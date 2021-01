Foggia – Bufera su presidente Consiglio comunale di Forza Italia | spara con la pistola a Capodanno

fanpage : Nella notte di Capodanno ha impugnato una pistola a salve sparando diversi colpi in aria - cocchi2a : RT @dukana2: #Foggia, spara (e fa sparare anche il figlio) con una pistola a #Capodanno??il presidente del Consiglio comunale di #ForzaMafi… - thelondonboys47 : RT @dukana2: #Foggia, spara (e fa sparare anche il figlio) con una pistola a #Capodanno??il presidente del Consiglio comunale di #ForzaMafi… - ILOVEPACALCIO : Presidente consiglio comunale Foggia spara dal balcone per Capodanno: è bufera (VIDEO) - Ilovepalermocalcio - vantoniani : Foggia, spara con una pistola a Capodanno: bufera su presidente Consiglio comunale di Forza Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia Bufera

Polemiche su Leonardo Iaccarino, presidente in Consiglio comunale a Foggia ed esponente di Forza Italia. Nella notte di Capodanno ha impugnato una pistola a salve sparando diversi colpi in aria. Alcun ...E' bufera social sul presidente del Consiglio comunale di Foggia Leonardo Iaccarino protagonista di un video divenuto virale in cui, insieme al figlio 16enne, spara a salve dal balcone di casa per fes ...