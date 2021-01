Covid, in Gb 54.990 nuovi casi in 24 ore: superati i 75mila morti (Di domenica 3 gennaio 2021) Per il sesto giorno consecutivo la Gran Bretagna registra oltre 50mila nuovi contagi da Covid-19 nell'arco delle 24 ore. Il dato di domenica è di 54.990 casi, in calo rispetto al picco di quasi 58mila ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) Per il sesto giorno consecutivo la Gran Bretagna registra oltre 50milacontagi da-19 nell'arco delle 24 ore. Il dato di domenica è di 54.990, in calo rispetto al picco di quasi 58mila ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 990 Covid, in Gb 54.990 nuovi casi in 24 ore: superati i 75mila morti TGCOM Dalla Russia con amore: nel 2020 la Chiesa ortodossa ha destinato 18,5 milioni di rubli per aiutare i poveri anche all’estero

Ammontano a circa 18 milioni e mezzo di rubli (equivalenti a poco meno di 206mila euro) gli aiuti distribuiti nel 2020 dal dipartimento sinodale per la Carità e il ministero sociale del Santo Sinodo d ...

Ammontano a circa 18 milioni e mezzo di rubli (equivalenti a poco meno di 206mila euro) gli aiuti distribuiti nel 2020 dal dipartimento sinodale per la Carità e il ministero sociale del Santo Sinodo d ...