matteosalvinimi : Migliaia di insegnanti precari e di lavoratori della scuola sono senza stipendio da SETTEMBRE. Roba da matti, altro… - riotta : Roma, domenica di piovoso #lockdown si parla di crisi governo, Renzi incalza, Conte lo snobba ma rischia, #M5S si a… - MediasetTgcom24 : Covid, Conte: la scuola riparta in presenza al 50% dal 7 gennaio #scuola - IvoAyrton : RT @MinervaMcGrani1: - valentinocossu : Con i vaccini si rischia l'autismo. Parola di Bonafede che si gloriava con Grillo: “Ho vinto pure una causa” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte

La didattica in presenza al 50% nelle scuole deve ripartire dal 7 gennaio. E' quanto avrebbe detto il premier Giuseppe Conte, secondo quanto appreso dall'ANSA, nel corso del vertice con i capidelegazi ...Disastro vaccini. Se non è così poco ci manca, visto che al momento in Italia vengono vaccinate circa 8mila persone. E, considerando che per ottenere l'immunità dal Covid-19, occorrono due dosi, avant ...