CorSport | Giuntoli fa la ramanzina a Osimhen e gli annuncia la multa da parte del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 gennaio 2021) La leggerezza di Victornon è piaciuta al. L’attaccante nigeriano ha presoalla festa organizzata in Nigeria per il suo compleanno senza badare ad indossare la mascherina né al distanziamento necessario per difendersi dal Covid. Con tanto di video che lo immortalano. E, al suo rientro in Italia è risultato positivo al virus. Il Corriere dello Sport racconta chelo ha rimproverato per questo,ndogli una megadadella società. “Un discorsetto affettuosamente diretto, propedeutico a decisioni che potrebbero arrivare, perché unaper Covid non s’è mai vista e però può darsi che stavolta compaia nelle casistiche”., continua il quotidiano sportivo, “gli ha parlato, gli ha ...