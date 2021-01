Caso Zaniolo, interviene Madalina Ghenea: “Nicolò un bravissimo ragazzo, ma io mi fidanzo dopo un anno, non 25 giorni” (Di domenica 3 gennaio 2021) Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda Nicolò Zaniolo-Madalina Ghenea.Rimangono accesi i riflettori sul nuovo flirt di Nicolò Zaniolo con l'attrice e modella romena, Madalina Ghenea. dopo la nota diffusa tramite social dei suoi legali, la bella showgirl, è tornata a parlare - tramite Instagram - facendo ulteriore chiarezza sul suo legame con il numero 22 giallorosso. "Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sanno tutti. Come ha scritto lui lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare ... Leggi su mediagol (Di domenica 3 gennaio 2021) Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda.Rimangono accesi i riflettori sul nuovo flirt dicon l'attrice e modella romena,la nota diffusa tramite social dei suoi legali, la bella showgirl, è tornata a parlare - tramite Instagram - facendo ulteriore chiarezza sul suo legame con il numero 22 giallorosso. "è un, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo stutti. Come ha scritto lui lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare ...

Mediagol : Caso Zaniolo, interviene Madalina Ghenea: 'Nicolò un bravissimo ragazzo, ma io mi fidanzo dopo un anno, non 25 gior… - Fratzen13 : RT @marioadinolfi: Il caso di Zaniolo avrebbe dovuto aprire un dibattito sull’uso capriccioso dell’aborto da parte di un milionario e invec… - AleSalvi12 : RT @ComunqueItalia: Fa piacere che la @Gazzetta_it, il più glorioso giornale sportivo italiano, dia il buon esempio e non si butti sbavando… - AMinghetti : RT @ComunqueItalia: Fa piacere che la @Gazzetta_it, il più glorioso giornale sportivo italiano, dia il buon esempio e non si butti sbavando… - giotim2 : RT @marioadinolfi: Il caso di Zaniolo avrebbe dovuto aprire un dibattito sull’uso capriccioso dell’aborto da parte di un milionario e invec… -