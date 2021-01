Benevento-Milan oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Milan capolista inizia il suo 2021 dal match in trasferta sul campo del Benevento. Sarà una partita molto particolare per l’allenatore dei sanniti Filippo Inzaghi che sfiderà il suo passato. I rossoneri dovranno ancora fare a meno di Zlatan Ibrahimovic ma hanno dimostrato di poter vincere anche senza lo svedese. Di fronte troveranno, però, una squadra solida che al momento occupa il decimo posto in classifica. Inzaghi proporrà l’ormai consueto 4-3-2-1 con Lapadula unica punta assistito da Ionita e Caprari. Nessuna novità in mediana con Schiattarella in cabina di regia ed Hetemaj e Schiattarella chiamati a dare sostanza al centrocampo sannita. A guidare la difesa ci sarà, ovviamente, l’inamovibile Glik. Stefano Pioli non rinuncerà al suo 4-2-3-1 con Brahim Diaz, Calhanoglu e Leao che agiranno alle spalle dell’unica punta Rebic. Al fianco di uno ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilcapolista inizia il suo 2021 dal match in trasferta sul campo del. Sarà una partita molto particolare per l’allenatore dei sanniti Filippo Inzaghi che sfiderà il suo passato. I rossoneri dovranno ancora fare a meno di Zlatan Ibrahimovic ma hanno dimostrato di poter vincere anche senza lo svedese. Di fronte troveranno, però, una squadra solida che al momento occupa il decimo posto in classifica. Inzaghi proporrà l’ormai consueto 4-3-2-1 con Lapadula unica punta assistito da Ionita e Caprari. Nessuna novità in mediana con Schiattarella in cabina di regia ed Hetemaj e Schiattarella chiamati a dare sostanza al centrocampo sannita. A guidare la difesa ci sarà, ovviamente, l’inamovibile Glik. Stefano Pioli non rinuncerà al suo 4-2-3-1 con Brahim Diaz, Calhanoglu e Leao che agiranno alle spalle dell’unica punta Rebic. Al fianco di uno ...

DiMarzio : #Milan, #Castillejo sulla via del recupero in vista del #Benevento - AntoVitiello : Partitella con la Primavera nell'ultimo allenamento dell'anno. Terapie per #Ibrahimovic. Il #Milan prova a recupera… - infoitsport : Benevento-Milan, Dalot cerca il riscatto dopo la gara di Marassi | News - infoitsport : Benevento-Milan, formazioni e dove vederla: Leao il vice Ibra, chance per Diaz, Dalot al posto di Theo - infoitsport : Benevento-Milan, Pioli su Ibrahimovic: “Pensa più a noi che a Sanremo” -