Anticipazioni Domenica In puntata 3 gennaio 2021: ecco chi sono gli ospiti di oggi

Anticipazioni Domenica In puntata 3 gennaio 2021, nuovo appuntamento con il salotto della Domenica pomeriggio condotto da Mara Venier. L'appuntamento è per il primo pomeriggio di oggi su Rai 1. Quella di oggi sarà la prima puntata del 2021, in diretta come sempre dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Anticipazioni Domenica In puntata 3 gennaio 2021: chi sono gli ospiti di oggi

La puntata si aprirà con l'astrologo Paolo Fox che racconterà cosa ci riservano le stelle per il nuovo anno. In collegamento tanti personaggi e amici della trasmissione: Giovanna Botteri, Don ...

