Wanda Nara, “En mi casa”: dimora da sogno tra sale giochi e vetrate panoramiche (Di sabato 2 gennaio 2021) Wanda Nara , “En mi casa”: torniamo a parlare di lei e di lusso. Questa volta, però, la showgirl mostra su Instagram una dimora davvero da sogno. L’avete vista? Wanda Nara. Fonte: InstagramAncora una volta Wanda Nara fa sfoggio del lusso che la circonda pubblicando su Instagram una serie di storie dal titolo “En mi casa”, che mostrano una dimora davvero da sogno fatta di sale giochi e vetrate panoramiche. Un vero incanto! Il ritorno della showgirl in Argentina Stando alle ultime notizie, la showgirl Wanda Nara insieme al marito Mauro Icardi e i loro figli si è recata ... Leggi su altranotizia (Di sabato 2 gennaio 2021), “En mi”: torniamo a parlare di lei e di lusso. Questa volta, però, la showgirl mostra su Instagram unadavvero da. L’avete vista?. Fonte: InstagramAncora una voltafa sfoggio del lusso che la circonda pubblicando su Instagram una serie di storie dal titolo “En mi”, che mostrano unadavvero dafatta di. Un vero incanto! Il ritorno della showgirl in Argentina Stando alle ultime notizie, la showgirlinsieme al marito Mauro Icardi e i loro figli si è recata ...

