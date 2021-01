Non c’è solo Osimhen, Tottenham infuriato con tre giocatori per il party di Natale (Di sabato 2 gennaio 2021) Nell’impossibilità di ritrarsi sui social, i giocatori confessano le loro malefatte pubblicamente, nemmeno preoccupandosi troppo di nascondersi. E così, dopo il “caso” Osimhen” ripreso mentre alla sua festa usa i soldi come coriandoli per poi tornare a Napoli positivo al Covid, in Inghilterra c’è il Tottenham di Mourinho infuriato per il comportamento di suoi tre giocatori: Lamela, Lo Celso e Reguilón. E’ spuntata una foto in cui i tre Spurs se ne stanno in posa – ovviamente senza mascherina – per una foto natalizia con almeno altre 12 persone. Tra cui anche Manuel Lanzini del West Ham. Foto che dovrebbe risalire alla vigilia di Natale. Un portavoce degli Spurs ha dichiarato: “Siamo estremamente delusi e condanniamo fermamente questa immagine che mostra alcuni dei nostri ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) Nell’impossibilità di ritrarsi sui social, iconfessano le loro malefatte pubblicamente, nemmeno preoccupandosi troppo di nascondersi. E così, dopo il “caso”” ripreso mentre alla sua festa usa i soldi come coriandoli per poi tornare a Napoli positivo al Covid, in Inghilterra c’è ildi Mourinhoper il comportamento di suoi tre: Lamela, Lo Celso e Reguilón. E’ spuntata una foto in cui i tre Spurs se ne stanno in posa – ovviamente senza mascherina – per una foto natalizia con almeno altre 12 persone. Tra cui anche Manuel Lanzini del West Ham. Foto che dovrebbe risalire alla vigilia di. Un portavoce degli Spurs ha dichiarato: “Siamo estremamente delusi e condanniamo fermamente questa immagine che mostra alcuni dei nostri ...

