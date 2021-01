LIVE Tour de Ski 2021 | 10 e 15 km in DIRETTA | De Fabiani in crisi | si stacca anche Pellegrino

Leggi su oasport

15.14 Progressione inarrestabile di Bolshunov, che continua a guadagnare sugli inseguitori. Non si vede chi possa impensierirlo in questo Tour de Ski. 15.13 Paolo Ventura è 30° e si gioca qualche punticino. 15.12 Italia non pervenuta. 21° De Fabiani a 42?9 (ora si sta risparmiando in vista della prossima sprint), 24° un deludente Pellegrino a 46?8, mai in gara. 15.11 Inizia l'ultimo giro. Bolshunov al comando da solo con 4?6 su Chervotkin, Cologna e Belov. 5° a 10?1 Manificat, poi altri tre russi dalla sesta all'ottava posizione: Yakimushkin, Spitsov e Semikov. Addirittura sei russi nelle prime otto posizioni. Non ci sono i norvegesi, ma è comunque un risultato ...