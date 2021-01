James Bond: No Time To Die di nuovo a rischio rinvio? (Di sabato 2 gennaio 2021) In tempi passati, gli incarichi più faticosi di James Bond riguardavano il disinnesco di bombe atomiche o lo sventamento di un diabolico raid armato a Fort Knox, liberarsi di un esercito di killers. Ma tutte le sue missioni che sfidano la morte ora impallidiscono accanto a quella più impossibile di tutte: semplicemente atterrare in una data di rilascio sicura. Quali sono i problemi? I problemi sono diversi , anche se tutti riconducibili alla pandemia che stiamo vivendo. Da una parte gli investitori non vorrebbero che il film si trovasse nella scomoda posizione di essere il primo blockbuster a uscire al cinema in maniera “tradizionale”, non conoscendo quali risultati potrecbbe avere il film. Inoltre c’è da capire a che punto saremo con la distribuzione dei vaccini ad Aprile 2021, ed è plausibile che molta gente ancora non si senta abbastanza ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021) In tempi passati, gli incarichi più faticosi diriguardavano il disinnesco di bombe atomiche o lo sventamento di un diabolico raid armato a Fort Knox, liberarsi di un esercito di killers. Ma tutte le sue missioni che sfidano la morte ora impallidiscono accanto a quella più impossibile di tutte: semplicemente atterrare in una data di rilascio sicura. Quali sono i problemi? I problemi sono diversi , anche se tutti riconducibili alla pandemia che stiamo vivendo. Da una parte gli investitori non vorrebbero che il film si trovasse nella scomoda posizione di essere il primo blockbuster a uscire al cinema in maniera “tradizionale”, non conoscendo quali risultati potrecbbe avere il film. Inoltre c’è da capire a che punto saremo con la distribuzione dei vaccini ad Aprile 2021, ed è plausibile che molta gente ancora non si senta abbastanza ...

