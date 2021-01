Inter, pronto il colpo dal Psg: Eriksen è la pedina di scambio (Di sabato 2 gennaio 2021) Christian Eriksen è in uscita, il Psg pronto a farsi sotto e l’Inter può approfittare: c’è uno scambio che metterebbe d’accordo tutti. Resta avvolto nel mistero quello che sarà il futuro di Christian Eriksen. Il giocatore dell’Inter, come noto, è in uscita e si sta cercando la soluzione migliore sia per il danese ma anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 2 gennaio 2021) Christianè in uscita, il Psga farsi sotto e l’può approfittare: c’è unoche metterebbe d’accordo tutti. Resta avvolto nel mistero quello che sarà il futuro di Christian. Il giocatore dell’, come noto, è in uscita e si sta cercando la soluzione migliore sia per il danese ma anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

internewsit : VIDEO - Hakimi è già pronto per Inter-Crotone! La carica dell'ex Dortmund - - elOrcorn : @OLandsknecht Caputo, Aspas, Ings, Petersen e posso andare avanti all’infinito. Il mondo è pieno di gente che fa 20… - _esegesi_ : @LenaSaverio @Inter Ma se non capisci quello che ho scritto, perché commenti? Ho detto che è uguale? Ho detto che h… - martib10_ : @BILI86563174 Esonerato 2020, pronto a subentrare al suo posto 2021. Ciao 2021, puoi dire forza inter per i tifosi? - sportal_it : Inter: vecchia conoscenza di Conte pronto a riabbracciarlo (gratis) -