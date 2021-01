“Il suo genio ci mancherà”. Italia in lutto, morto uno dei più grandi protagonisti del nostro paese (Di sabato 2 gennaio 2021) È morto a 89 anni il designer Ernesto Gismondi. Il fondatore e presidente di Artemide Group, uno dei principali operatori nel settore dell’illuminazione, pluripremiato a livello internazionale, è stato tra i grandi protagonisti del Made in Italy nel mondo per il design d’avanguardia. Su Twitter l’architetto Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano, ha annunciato: “Ci ha lasciato Ernesto Gismondi, grande innovatore e amico. Ha illuminato con Artemide il mondo, ha usato per primo la plastica per fare mobili, regatato a testa alta nei mari di politica e imprenditoria, aperto nuovi orizzonti nel design. Il suo genio antiretorico mi mancherà”. Nato a Sanremo (Imperia) il 25 dicembre 1931, nel 1957 Gismondi ha ottenuto la laurea in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano e nel 1959 ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Èa 89 anni il designer Ernesto Gismondi. Il fondatore e presidente di Artemide Group, uno dei principali operatori nel settore dell’illuminazione, pluripremiato a livello internazionale, è stato tra idel Made in Italy nel mondo per il design d’avanguardia. Su Twitter l’architetto Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano, ha annunciato: “Ci ha lasciato Ernesto Gismondi, grande innovatore e amico. Ha illuminato con Artemide il mondo, ha usato per primo la plastica per fare mobili, regatato a testa alta nei mari di politica e imprenditoria, aperto nuovi orizzonti nel design. Il suoantiretorico mi”. Nato a Sanremo (Imperia) il 25 dicembre 1931, nel 1957 Gismondi ha ottenuto la laurea in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano e nel 1959 ha ...

