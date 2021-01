Giudice federale respinge la causa contro Pence (Di sabato 2 gennaio 2021) Si sgretola sempre di più il disperato tentativo di Donald Trump di ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali. Un Giudice federale del Texas ha infatti respinto l’azione legale del rappresentante repubblicano Louie Ghomert e di altri GOP dell’Arizona per costringere Mike Pence a cambiare il voto del collegio elettorale quando il 6 gennaio presiederà la Leggi su periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021) Si sgretola sempre di più il disperato tentativo di Donald Trump di ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali. Undel Texas ha infatti respinto l’azione legale del rappresentante repubblicano Louie Ghomert e di altri GOP dell’Arizona per costringere Mikea cambiare il voto del collegio elettorale quando il 6 gennaio presiederà la

Sarà sottoposta a iniezione letale pochi giorni prima dell’insediamento di Biden alla presidenza. È stata condannata nel 2007 per l’omicidio di una giovane incinta all’ottavo mese ...

Giudice federale respinge la causa contro Pence

Un giudice federale del Texas ha respinto l’azione legale del rappresentante Louie Ghomert per costringere Pence a cambiare il voto.

Sarà sottoposta a iniezione letale pochi giorni prima dell'insediamento di Biden alla presidenza. È stata condannata nel 2007 per l'omicidio di una giovane incinta all'ottavo mese ...Un giudice federale del Texas ha respinto l'azione legale del rappresentante Louie Ghomert per costringere Pence a cambiare il voto.