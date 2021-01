Genoa, Ballardini: «Occhio alla Lazio, dopo la Juve ha vinto più di tutti» (Di sabato 2 gennaio 2021) Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato alla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossoblu Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato ai canali ufficiali della società verso la gara contro la Lazio. Lazio – «Bisognerà correre tanto per affrontare bene una grande squadra, avremo grandi motivazioni e molta attenzione. Dobbiamo fare una bella partita. Oltre al talento puro hanno tanta fisicità e compattezza, sono tra le squadre migliori. dopo la Juventus è la squadra che ha vinto più trofei in Italia». PERSONALITA‘ – «Dobbiamo avere maggiore personalità quando abbiamo la palla. Abbiamo diverse soluzioni e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Davide, tecnico del, ha parlatovigilia della gara contro la. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossoblu Davide, tecnico del, ha parlato ai canali ufficiali della società verso la gara contro la– «Bisognerà correre tanto per affrontare bene una grande squadra, avremo grandi motivazioni e molta attenzione. Dobbiamo fare una bella partita. Oltre al talento puro hanno tanta fisicità e compattezza, sono tra le squadre migliori.lantus è la squadra che hapiù trofei in Italia». PERSONALITA‘ – «Dobbiamo avere maggiore personalità quando abbiamo la p. Abbiamo diverse soluzioni e ...

