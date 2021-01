Fibra in tutte le scuole secondarie del FVG, sbloccati 19 milioni (Di sabato 2 gennaio 2021) Con una doppia operazione, da un lato lo sblocco di 10 milioni di euro di fondi statali Cipe e dall’altro la riallocazione di quasi 9 milioni di euro del Piano scuole infrastrutture, la Regione Friuli Venezia Giulia sarà tra le prime in Italia a portare la Fibra in tutti gli istituti scolastici secondari e in gran parte delle scuole primarie. È il risultato di un pacchetto di delibere approvato dalla Giunta regionale che ha visto impegnati allo stesso tavolo gli assessori regionali al Patrimonio e sistemi informativi, Sebastiano Callari, alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti e all’Istruzione, Alessia Rosolen, per mettere a punto l’Accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga relativo al piano di espansione scolastica e il Piano scuole ... Leggi su udine20 (Di sabato 2 gennaio 2021) Con una doppia operazione, da un lato lo sblocco di 10di euro di fondi statali Cipe e dall’altro la riallocazione di quasi 9di euro del Pianoinfrastrutture, la Regione Friuli Venezia Giulia sarà tra le prime in Italia a portare lain tutti gli istituti scolastici secondari e in gran parte delleprimarie. È il risultato di un pacchetto di delibere approvato dalla Giunta regionale che ha visto impegnati allo stesso tavolo gli assessori regionali al Patrimonio e sistemi informativi, Sebastiano Callari, alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti e all’Istruzione, Alessia Rosolen, per mettere a punto l’Accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga relativo al piano di espansione scolastica e il Piano...

A ciò si aggiungono l’acquisizione dei diritti d’uso di fibra di terzi o la realizzazione di nuova infrastruttura ... e verrà così completata la copertura di tutte le sedi di scuola secondaria di ...

