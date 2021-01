Daydreamer | anticipazioni turche | Yigit vuole rovinare Sanem e Can

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 2 gennaio 2021): ecco quali saranno le prossime novità che ci regalerà la soap turca. Dipenderà tutto da, che escogiterà un altro diabolico piano controe Can: di cosa si tratterà mai? Intanto la ragazza e l’ex fidanzato saranno ancora in barca …non ha il coraggio di dire all’ex fidanzato di non partire per restare con lei. Intanto la “Fikri Harika” è nei guaifa il diavolo a quattro con Can, perchéscendere dalla barca. Minaccia persino di buttarsi in mare! Chiama Deniz per dirle che Divit l’ha rapita, ma il giovane getta in acqua il suo cellulare! Farà fare la stessa fine al proprio, dopo che lei lo prenderà, ancora una volta per chiedere aiuto! Quandosi calma, chiede a Can che ...