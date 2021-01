“C’è qualcosa che io possa fare?”. Elettra Lamborghini chiama a rapporto i fan. L’appello è social (Di sabato 2 gennaio 2021) Difficile aggiungere molto su Elettra Lamborghini, essendo un’artista e un personaggio amatissimo da milioni di persone. La sua vita è praticamente perfetta perché la sua felicità non è arrivata solamente dagli ambiti musicali e televisivi, ma anche sui social e nella vita privata. Il suo matrimonio con Afrojack ha coronato un sogno incredibile, ma nelle ultime ore è apparsa un po’ in difficoltà. Ha infatti chiesto aiuto per un problema personale che spera di poter risolvere presto. A proposito di suo marito, l’ereditiera non ha potuto fare a meno di documentare le sue giornate natalizie e super romantiche e tra foto coi maglioni a tema e quelle della neve ecco spuntare il regalo di Afrojack, che per la cronaca per i due mesi di matrimonio le aveva donato un’auto sportiva. Per questo Natale il dj olandese ha puntato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Difficile aggiungere molto su, essendo un’artista e un personaggio amatissimo da milioni di persone. La sua vita è praticamente perfetta perché la sua felicità non è arrivata solamente dagli ambiti musicali e televisivi, ma anche suie nella vita privata. Il suo matrimonio con Afrojack ha coronato un sogno incredibile, ma nelle ultime ore è apparsa un po’ in difficoltà. Ha infatti chiesto aiuto per un problema personale che spera di poter risolvere presto. A proposito di suo marito, l’ereditiera non ha potutoa meno di documentare le sue giornate natalizie e super romantiche e tra foto coi maglioni a tema e quelle della neve ecco spuntare il regalo di Afrojack, che per la cronaca per i due mesi di matrimonio le aveva donato un’auto sportiva. Per questo Natale il dj olandese ha puntato ...

