Gazzetta_it : Verso #FiorentinaBologna, le parole di #Mihajlovic: 'Voglio salvare la squadra. E Barrow deve fare gol' - sportli26181512 : #Bologna, Mihajlovic: 'Non firmo per il dodicesimo posto': Il tecnico: 'Fiorentina? Le gare dopo la sosta sono semp… - calciodangolo_ : ?? Verso #FiorentinaBologna: i convocati di #Mihajlovic, recuperato #SkovOlsen?? - BombeDiVlad : ??? 'Vogliamo giocatori da valorizzare' ??? Le parole del tecnico del #Bologna Sinisa #Mihajlovic ????? #LBDV… - rep_bologna : Mihajlovic: 'Siamo sempre più serbi' [aggiornamento delle 17:07] -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

Corriere dello Sport.it

In vista della gara tra Fiorentina-Bologna per la 15^ giornata di Serie A è stata diramata la lista dei giocatori convocati da Mihajlovic Sono 24 i giocatori convocati da Sinisa Mihajlovic per la sfid ...“Orsolini? Potrebbe essere pronto per giocare dall’inizio, ma sicuramente non ha 90 minuti nelle gambe. Barrow domani si toglierà la fascia dal braccio, se no gli taglio io il braccio (ride, ndr). E v ...