Ufficiale, il gioco più popolare su Facebook chiude per sempre (Di venerdì 1 gennaio 2021) Da oggi non è più possibile giocare a FarmVille, il simulatore gestionale di una fattoria che, ormai, fu probabilmente il più popolare gioco della storia di Facebook e che una decina di anni fa anticipò quello che sarebbero stati un pezzo di internet e certi giochi online o per smartphone. Come annunciato già a settembre da Zynga, l'azienda produttrice del gioco, FarmVille chiude perché per funzionare aveva bisogno di Flash Player, un programma che l'azienda Adobe ha deciso di dismettere. A chiudere, comunque, sarà solo il primo FarmVille. Continueranno invece a essere disponibili le sue espansioni e i suoi seguiti, a cui si può giocare anche da smartphone e fuori da Facebook e che erano arrivati però quando FarmVille aveva già lasciato posto ad altri giochi e ...

