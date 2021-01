Tom Hanks rivela un nuovo look per il biopic su Elvis (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tom Hanks rivela con riluttanza come ha modificato il suo aspetto per un ruolo chiave nel prossimo biopic su Elvis . Diretto da Baz Luhrmann, che in precedenza ha diretto l’adattamento del 2013 de Il grande Gatsby , il film ha già raccolto un cast impressionante. Austin Butler interpreterà il personaggio del titolo. Mentre Olivia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Doris Day “fidanzata d’America” è morta Avenger: Endgame torna per battere il record di Avatar Il film Toy Story 4 è arrivato al cinema Sherlock Holmes 3: Dexter Fletcher prenderà in mano le redini Kevin Spacey: cadono le accuse di molestie e aggressione E’ morto l’attore Flavio Bucci, l’omaggio Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tomcon riluttanza come ha modificato il suo aspetto per un ruolo chiave nel prossimosu. Diretto da Baz Luhrmann, che in precedenza ha diretto l’adattamento del 2013 de Il grande Gatsby , il film ha già raccolto un cast impressionante. Austin Butler interpreterà il personaggio del titolo. Mentre Olivia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Doris Day “fidanzata d’America” è morta Avenger: Endgame torna per battere il record di Avatar Il film Toy Story 4 è arrivato al cinema Sherlock Holmes 3: Dexter Fletcher prenderà in mano le redini Kevin Spacey: cadono le accuse di molestie e aggressione E’ morto l’attore Flavio Bucci, l’omaggio

Tom Hanks rivela con riluttanza come ha modificato il suo aspetto per un ruolo chiave nel prossimo biopic su Elvis. Tutti i dettagli.

Tom Hanks svela il suo nuovo look per il film su Elvis

Il prossimo progetto di Tom Hanks più noto ed atteso è il biopic su Elvis diretto da Baz Luhrmann, nel quale l’attore interpreterà l’agente del cantante Tom Parker. In occasione di un’intervista con T ...

Il prossimo progetto di Tom Hanks più noto ed atteso è il biopic su Elvis diretto da Baz Luhrmann, nel quale l'attore interpreterà l'agente del cantante Tom Parker.