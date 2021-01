Sino al 10 Gennaio Neve forte in molte regioni (Di venerdì 1 gennaio 2021) Previsioni meteo Neve Europa.Ultimamente abbiamo parlato, ripetutamente, di quel che potrebbe accadere nel corso del bimestre Gennaio-febbraio. Tranquilli però, non abbiamo la minima intenzione di trascurare quel che accadrà a stretto giro. Perché le condizioni meteo, non vi sarà sfuggito, si mantengono invernali. Eh già, l’Alta Pressione delle Azzorre non ha la minima intenzione di abbandonare la posizione attuale: rimarrà piantata in Atlantico, più precisamente tra l’omonimo arcipelago e l’Islanda. Non solo, approfitterà dello sviluppo di una struttura anticiclonica scandinava e proverà a dargli la mano, strutturando un ulteriore blocco delle correnti atlantiche. Significa che l’ampia depressione fredda continuerà a stazionare sull’Europa centro occidentale e nel moto ciclonico invierà nuovi impulsi freddi sulle nostre regioni. ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Previsioni meteoEuropa.Ultimamente abbiamo parlato, ripetutamente, di quel che potrebbe accadere nel corso del bimestre-febbraio. Tranquilli però, non abbiamo la minima intenzione di trascurare quel che accadrà a stretto giro. Perché le condizioni meteo, non vi sarà sfuggito, si mantengono invernali. Eh già, l’Alta Pressione delle Azzorre non ha la minima intenzione di abbandonare la posizione attuale: rimarrà piantata in Atlantico, più precisamente tra l’omonimo arcipelago e l’Islanda. Non solo, approfitterà dello sviluppo di una struttura anticiclonica scandinava e proverà a dargli la mano, strutturando un ulteriore blocco delle correnti atlantiche. Significa che l’ampia depressione fredda continuerà a stazionare sull’Europa centro occidentale e nel moto ciclonico invierà nuovi impulsi freddi sulle nostre. ...

15Franco14 : @SkyTG24 Sino al 6 gennaio l'Italia è tutta zona rossa, il 7 magicamente riaprono le scuole. - nadbitti : RT @adelestancati: Ritorna ai rami il fuoco di gennaio intenerito, di neve i colli non lontani rallegrano l'ozioso pomeriggio alle porte de… - EleonoraBelard4 : RT @adelestancati: Ritorna ai rami il fuoco di gennaio intenerito, di neve i colli non lontani rallegrano l'ozioso pomeriggio alle porte de… - opissochiara1 : RT @adelestancati: Ritorna ai rami il fuoco di gennaio intenerito, di neve i colli non lontani rallegrano l'ozioso pomeriggio alle porte de… - Pietrozanettee : RT @Fisico_Ianni: Zona rossa sino al 6 gennaio, il 7 riapertura delle scuole. A questi Einstein gli fa un baffo. -