Perché contagi e morti non calano? Lo spettro della 'variante italiana' (Di venerdì 1 gennaio 2021) Inutile girarci intorno: il ritorno sopra 23 mila casi in un solo giorno ha alimentato una doppia preoccupazione. Non c'è solo il timore che già si avvertano gli effetti delle riaperture e dello ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Inutile girarci intorno: il ritorno sopra 23 mila casi in un solo giorno ha alimentato una doppia preoccupazione. Non c'è solo il timore che già si avvertano gli effetti delle riaperture e dello ...

raffaellapaita : Sui #vaccini serve totale trasparenza. Chiedo ad Arcuri e Speranza: perché, dati @sole24ore, abbiamo numeri diversi… - nazza377 : @jommas82 @petricvre Non penso propio perché nonostante tutte le puttanate di restrizioni fatte da questo governo a… - patriziaandreoz : RT @vi_blocco_tutti: avete fatto festini in 30 di nascosto, poi quando tra 2 settimane ci sarà un'impennata dei contagi con rispettive rest… - chiccamari : @il_vitello @ilsintetico @mara06844397 A me sembri più parassita tu che avvalli cene tra tanti amici con annessa fe… - Nide0508 : @NiallxPotatoess Perché? Loro se lo possono permettere. Hanno 0 contagi giornalieri -

Ultime Notizie dalla rete : Perché contagi Covid, la nuova variante «inglese» è più pericolosa? Corriere della Sera