Mugnano, donna ferita: a colpirla non un proiettile ma una scheggia di un botto (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle prime notizie era emerso che una donna rimasta ferita a Mugnano fosse stata colpita da un proiettile vagante, ma la radiografia condotta sulla 52enne ha mostrato che a conficcarsi tra fronte e naso è stata una scheggia di 17 millimetri, frutto dell'esplosione di un botto. La donna non è in pericolo di vita e la scheggia le verrà rimossa Pianta un intervento chirurgico che verrà condotto all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stata ricoverata dopo un primo trasporto all'ospedale San Giuliano di Giugliano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

