Mattarella scrive al Papa: «Coltiviamo insieme una grammatica della cura». E sulle donne: «Condivido l’auspicio di un maggiore protagonismo» (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Papa Francesco in occasione dell’inizio del nuovo anno. «Le attuali circostanze rendono particolarmente opportuno il Suo messaggio sull’importanza di coltivare, nel discorso pubblico e al livello personale, una grammatica della cura», ha scritto il capo di Stato riferendosi al discorso di auguri di inizio anno di Bergoglio nella giornata mondiale della pace. Ieri, 31 dicembre, il Papa non ha potuto tenere il consueto intervento in prima persona a causa di un’invalidante sciatalgia. «Mi unisco con convinzione al Suo auspicio di un maggiore e diffuso protagonismo delle donne – ha scritto il presidente – alle Sue considerazioni ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il presidenteRepubblica Sergioha inviato un messaggio aFrancesco in occasione dell’inizio del nuovo anno. «Le attuali circostanze rendono particolarmente opportuno il Suo messaggio sull’importanza di coltivare, nel discorso pubblico e al livello personale, una», ha scritto il capo di Stato riferendosi al discorso di auguri di inizio anno di Bergoglio nella giornata mondialepace. Ieri, 31 dicembre, ilnon ha potuto tenere il consueto intervento in prima persona a causa di un’invalidante sciatalgia. «Mi unisco con convinzione al Suo auspicio di une diffusodelle– ha scritto il presidente – alle Sue considerazioni ...

