L'anno che verrà, Capodanno da record per Rai1 (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA, 01 GEN - Capodanno più che mai davanti alla tv per questo passaggio dal 2020 al 2021 data l'assenza delle feste di piazza. Per quanto riguarda i programmi che hanno accompagnato gli spettatori ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA, 01 GEN - Capodpiù che mai davanti alla tv per questo passaggio dal 2020 al 2021 data l'assenza delle feste di piazza. Per quanto riguarda i programmi che haccompagnato gli spettatori ...

borghi_claudio : Una bella immagine per chiudere l'anno. Stamattina una bella risorsa che orinava sulle rovine del palazzo imperial… - beppe_grillo : L'Elevato è sceso per dirvi che gli errori dei grandi uomini ci dispiacciono perché danno l'occasione agli scemi di… - matteosalvinimi : Mamma mia che anno terribile, la speranza (anzi la certezza) è che il 2021 sarà un anno migliore per molti, anzi pe… - nemo652 : RT @Invisibile_91: Tanti auguri di Buon Anno ?? Che sia un anno migliore per tutti. #BuonAnno2021 - butjuliet : RT @FromZeroItalia: @OfficialMonstaX @Official_MX_jp 201231 Twitter Avete lavorato duramente quest'anno. Cerchiamo di trascorrere bene anch… -