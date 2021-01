Dal 1300 a oggi | la peste raccontata da Boccaccio a Bergman

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 gennaio 2021) La, la fame e la guerra sono da sempre i peggiori nemici dell’uomo. Per questo la Chiesa invita la gente a pregare: “A, fame et bello, libera nos Domine. O Signore, liberaci dalla, dalla fame e dalla guerra”. Lanera che colpisce l’Europa fra il 1347 e il 1351 è considerata la più grande pandemia. Si calcola che uccide 20-25 milioni di persone, un terzo della popolazione europea. Non tutta Europa è colpita allo stesso modo: alcune aree di Polonia, Belgio e Boemia sono quasi completamente risparmiate; altre – specie il Nord della Germania e dell’Italia – subiscono conseguenze catastrofiche. A Torino soccombe un terzo dei circa 4.500 abitanti. Quelle del 1361, 1381, 1398 e 1429 causano un ulteriore crollo a 3mila persone. È opinione diffusa che lasia portata in Europa dalle ...