Covid | tasso di positività al 14% Piazze deserte da noi | a Wuhan la folla festeggia in strada video

Sono 22.211 i nuovi casi di coronavirus in Italia (2.129.376 in totale) e 462 i morti nelle ultime 24 ore (74.621 in totale), secondo i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Sono 16.877 i nuovi guariti (1.479.988 in totale) e 4.871 gli attuali positivi (574.767 in totale). Covid, sale ancora il tasso di positività Continua a salire il tasso di positività, che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di ieri. Sono stati 157.524 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Tornano a calare i ricoveri con sintomi negli ospedali italiani: sono infatti 329 i pazienti in meno nelle ultime 24 ore per un totale di 22.822. Lieve calo anche nelle terapie intensive con 2 ricoveri in meno per un complessivo di 2.553: 145 gli ingressi odierni.

Ultime Notizie dalla rete : Covid tasso Covid: schizzano contagi in E-R, tasso positività sfiora 23% - Emilia-Romagna Agenzia ANSA Tasso di mortalità, il Covid colpisce più donne che uomini: le statistiche comune per comune in provincia di Belluno

Tasso di mortalità, il Covid colpisce più donne che uomini: le statistiche comune per comune in provincia di Venezia

