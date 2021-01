Coronavirus | Casellati | ‘2021 anno sconfitta Covid | insieme possiamo farcela’**

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Vi è un unico grande regalo che vorrei per tutti noi nel 2021: ladel. Questo riporterà al centro della nostra vita le libertà personali e le libertà economiche. Quelle libertà che ci faresprimere al meglio quello che siamo: un grande popolo”. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta, in un messaggio sui suoi canali social. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

