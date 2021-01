Citazioni sul capodanno: eccone alcune da ricordare (Di venerdì 1 gennaio 2021) “Anno nuovo, vita nuova”, si suol dire. Si usa pronunciare questa frase con una convinzione nel cuore. Quella che l’inizio di quei dodici mesi segnerà una nuova possibilità di vita. Mai come quest’anno necessitiamo di sentire l’autenticità di queste parole. Di comprendere che esiste una possibilità di riscatto. Di rinascita dalle ceneri di questo 2020. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 1 gennaio 2021) “Anno nuovo, vita nuova”, si suol dire. Si usa pronunciare questa frase con una convinzione nel cuore. Quella che l’inizio di quei dodici mesi segnerà una nuova possibilità di vita. Mai come quest’anno necessitiamo di sentire l’autenticità di queste parole. Di comprendere che esiste una possibilità di riscatto. Di rinascita dalle ceneri di questo 2020.

marattin : Oggi sul @Corriere il prof. Cassese mi onora di due citazioni del mio articolo su @ilfoglio_it del 16 dicembre sul… - MoliPietro : Citazioni sul capodanno: eccone alcune da ricordare - _the_Escapist_ : Ho appena realizzato che due miei cugini sono entrati in camera mia (alla ricerca del cane) e hanno visto il caos i… - luragiuseppe : RT @rosaroccaforte: @borghi_claudio Credo che anche le citazioni sul PIL del 1923 e soprattutto del 1939 non siano piaciute. - rosaroccaforte : @borghi_claudio Credo che anche le citazioni sul PIL del 1923 e soprattutto del 1939 non siano piaciute. -